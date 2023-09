"Su Valpiana detto solo falsità". Giuntini replica al Pci sui lavori: "Per la frazione spesi 300mila euro"

Il sindaco Marcello Giuntini, replica all’esponente del Pci delle Colline Metallifere, Daniele Gasperi all’articolo sulla viabilità a Valpiana. "Mi chiedo dove viva Daniele Gasperi per scrivere certe cose sulla frazione di Valpiana – inizia - ovvero che l’amministrazione comunale sembra essersi impegnata solo a rattoppare buche…e poi quando invita il sindaco a provvedere almeno alle manutenzioni ordinarie. In che senso almeno alle manutenzioni ordinarie? Forse, Gasperi si dimentica che sulla frazione di Valpiana, il Comune di Massa Marittima ha realizzato un importante intervento di riqualificazione, investendo ben 300mila euro per la sistemazione di via delle Fonderie, la strada principale che attraversa il centro abitato e che è stata oggetto di un profondo restyling per delineare meglio il centro cittadino, riconoscendo il valore che questa operazione può portare per il decoro dell’intera frazione. Altro che buche rattoppate".

Giuntini prosegue: "Abbiamo rifatto l’asfalto sulla via e il marciapiede con i lavori previsti dal terzo stralcio, che sono appena terminati, per un investimento di 250mila euro. Poi abbiamo investito ulteriori 56mila euro per completare l’intervento di asfaltatura della via, in direzione Follonica, fino all’incrocio con la strada 439. Approfitteremo proprio del cantiere aperto per occuparci anche del Pratone, dove l’amministrazione comunale ha ben presente la situazione delle buche, in particolare all’inizio della strada. Al momento non è prevista la riasfaltatura completa della via, ma interverremo sulle situazioni di maggiore pericolo che sono presenti su quel tratto di strada".

"L’impegno dell’amministrazione per la riqualificazione dei centri abitati del territorio comunale ha portato a dei risultati concreti e tangibili e non accettiamo che vengano sminuiti in modo così strumentale". Poi chiude: "A breve, a Valpiana sarà installata anche una casetta dell’acqua. In questo modo garantiremo ai residenti un servizio importante, come la possibilità di accedere ad un erogatore pubblico di acqua fresca, microfiltrata e di ottima qualità. La casetta dell’acqua contribuirà a valorizzare ulteriormente l’area, inoltre, porterà benefici ambientali ed economici per i cittadini, che potranno in questo modo contribuire alla riduzione dei rifiuti di plastica, derivanti dal consumo diffuso e radicato dell’acqua in bottiglia".