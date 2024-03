Studenti ma anche "imprenditori". Dal "Balducci" idee per il turismo

Dalla scuola arrivano progetti che potrebbero essere presi in seria considerazione dal comparto turistico amiatino. Le iniziative dell’Istituto Tecnico Economico "Balducci" di Santa Fiora nascono come progetti imprenditoriali elaborati per il percorso di "Idee in azione", programma di creatività e imprenditorialità promosso da Junior Achievement Italia e riservato alle classi del territorio della provincia. In occasione dell’ultima edizione si sono sfidate 7 team di varie scuole della provincia di Grosseto, tra queste erano presenti due squadre del "Balducci" e i premi gli studenti amiatini non sono mancati. I ragazzi hanno conquistato il 3° premio ex aequo con un team di Follonica e 1° premio assoluto per il miglior progetto presentato con questa motivazione: "Per aver realizzato una pagina vetrina efficace ed accattivante, un’idea che presenta un giusto equilibrio tra innovazione e fattibilità, molto legata al territorio, che evidenzia un elevato livello di conoscenza e approfondimento delle realtà locali. La comunicazione visiva è stata particolarmente efficace, come anche la comunicazione verbale". I ragazzi di Santa Fiora con il progetto "A.M. Paradise" hanno ipotizzato di promuovere il territorio del comprensorio amiatino nella sua globalità, dall’enogastronomia alle leggende, all’amore per la flora e la fauna con un’idea alta e nobile, quella cioè di educare il turista al rispetto di quanto si possa trovare nel territorio. L’altro progetto, "Ski Maged", vorrebbe risolvere il problema della mancanza ormai cronica di neve in Amiata, un progetto intrigante già sperimentato altrove, che potrebbe rivitalizzare il turismo invernale ed anche consentire la possibilità di sciare in tutte le stagioni. "Entrambi i progetti – spiegano dalla scuola amiatina – sono particolarmente apprezzabili perché innovativi, capaci di valorizzare il territorio amiatino e potenziarne l’economia. Sarebbe bello vederli realizzati ed è per questo motivo che i ragazzi li presenteranno alle amministrazioni locali".

Il "Balducci" porta a casa 600 euro, contributo offerto dalla Camera di commercio , col quale verranno finanziate visite aziendali in contesti diversi rispetto a quello amiatino. A breve, con i fondi accantonati vincendo le sfide dello scorso anno scolastico, patrocinate sempre dalla Camera di commercio, il Triennio del "Balducci" si avventurerà a scoprire il territorio umbro e visitare la Perugina e la Serranova, orto urbano modulare outdoor e indoor.

Nicola Ciuffoletti