Studenti e detenuti insieme per il laboratorio di street art di Maupal

Studenti e detenuti insieme per lanciare un messaggio di solidarietà e accendere i riflettori sulla realtà delle carceri. Grazie al progetto "Arte senza confini", promosso dall’Associazione Operazione Cuore in collaborazione con l’associazione Fratel Emanuele Francesconi onlus, alcuni detenuti della Casa Circondariale di Massa Marittima e un gruppo di alunni della Scuola Pontificia Pio IX di Roma parteciperanno ad un laboratorio di street art condotto dal celebre artista romano Maupal, conosciuto in tutto il mondo per "Super Pope". L’iniziativa prenderà il via il lunedì 15. Fortemente sostenuto dalla direttrice della Casa circondariale, Maria Cristina Morrone, dalla responsabile dell’area trattamentale, Marilena Rinaldi, e dalla "Together let’s Help the Community" il progetto punta su nuove forme di inclusione e socialità, favorendo l’espressività di ciascuno e evidenziando l’importanza della dimensione educativa nel percorso riabilitativo dei detenuti.