Strade sicure, militari in presidio a Grosseto e alla sinagoga di Pitigliano

Grosseto, 28 febbraio 2024 – Militari in presidio alla sinagoga di Pitigliano e nelle aree adiacenti alla stazione ferroviaria di Grosseto. E’ quanto emerge a margine della riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Grosseto, Paola Berardino per condividere e definire le modalità di impiego dei militari recentementi assegnati al territorio provinciale dell'operazione ‘Strade sicure’.

Erano presenti all'incontro il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il presidente della Provincia, Francesco Limatola, il sindaco di Pitigliano, Giovanni Gentili, il questore, Antonio Mannoni, il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, Sebastiano Arena, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Nicola Piccinni, e le componenti delle forze armate.

In base al piano di impiego disposto dal ministero dell'Interno è prevista l'assegnazione, fino al 31 dicembre prossimo, di un un'aliquota di 15 militari che andranno a svolgere servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, anche in relazione alle esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, a supporto delle forze di polizia. “Con l'arrivo dei militari - ha detto il prefetto Berardino - si amplia la platea degli attori del sistema provinciale della sicurezza. Tutte le componenti opereranno in stretta sinergia, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente l'efficienza dell'azione di presidio e vigilanza del territorio, e rafforzare la percezione di sicurezza dell'intera comunità”