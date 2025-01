"Strade pericolose e risposte vaghe"

Ci sono due strade a Ribolla che sono pericolose. Però solo per il gruppo di minoranza. Lo denuncia, Franca Gramola, consigliere comunale di minoranza della Lega e le strade in questione sono via Montemassi e via Della Collacchia."Secondo i dati forniti dal Comune, dal 2022 al 2024 le due vie sono state interessate da 7 incidenti tra auto e nessuna collisione con pedoni o ciclisti. Elemento questo, lascia intendere il sindaco Francesco Limatola – dice Gramola –, che denota la scarsa pericolosità di quel tratto viario. Nella mia interrogazione avevo chiesto al primo cittadino quali siano, a margine della già esistente rotatoria, le iniziative che il Comune intende intraprendere e quali sono le tempistiche per l’attuazione delle iniziative previste al fine di risolvere il pericolo ed il disagio relativamente alla circolazione pedonale delle due principali arterie viarie di Ribolla. Ma per l’ennesima volta Limatola opta per una non risposta".