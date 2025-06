Stop ai rinvii per maltempo. Zecchini, lavori al via

GROSSETOI problemi derivanti dalle allerte meteo per lo stadio Zecchini di Grosseto sarà risolto in estate. Dopo i tre rinvii per vento delle partite di serie D del Grosseto Calcio, nell’ultimo campionato, l’amministrazione comunale ha deciso di risolvere il problema sulla struttura sportiva. Centocinquantamila euro per mettere definitivamente a posto lo stadio Carlo Zecchini. Dopo i continui rinvii delle partite del Grosseto nell’ultimo anno a causa del vento, l’amministrazione comunale ha deciso di risolvere la situazione. La copertura della tribuna dello stadio infatti, a causa di elevate raffiche di vento, è soggetta a problemi. Per questo nell’ultimo campionato, in caso di allerta meteo per vento forte, le partite dell’Us Grosseto erano state rinviate. Adesso però ci siamo, ci sono i soldi per la sistemazione.

I lavori allo stadio Zecchini partiranno a breve con un impegno economico di 150 mila euro. L’obiettivo è mettere in sicurezza la copertura della tribuna con l’installazione di tiranti e scongiurare il rinvio degli eventi causa allerta vento. Il costo dei lavori è di 150mila euro, la durata prevista è di 40 giorni: dunque verranno completati verso la metà di luglio. Nessun impatto sul calcio, quanto sugli altri eventi. Come i campionati italiani juniores e promesse di atletica leggera in programma dal 4 al 6 luglio. In seguito alla verifica di vulnerabilità sismica delle strutture e della presentazione della certificazione di idoneità statica relativa allo "Stadio Zecchini" erano emersi elementi da attenzionare per il definitivo adeguamento statico della struttura; così il Comune a gennaio aveva affidato all’ingegnere Alessio Ferrari il servizio tecnico per la redazione della fattibilità progettuale dell’intervento di consolidamento statico relativo alla struttura. I lavori di messa in sicurezza strutturale dello stadio sono stati affidati all’azienda grossetana La Fabbreria Maremmana di Cicerale Andrea since 1920. Lavori che inizieranno a breve e si concluderanno all’incirca a luglio così da sistemare definitivamente la copertura dello stadio grossetano.