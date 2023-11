"Stonebreakers" al cinema Stella

Appuntamento con il Clorofilla film festival al Cinema Stella. Oltre alla normale programmazione, la sala di via Mameli, oggi alle 19 propone il documentario "Stonebreakers" di Valerio Ciriaci. La proiezione è gratuita e in sala ci saranno il regista e il produttore Isaac Liptzin introdotti dal giornalista Norberto Vezzoli.

Siamo negli Stati Uniti nel 2020. Nel mezzo della rivolta Black Lives Matter e dell’elezione presidenziale, scoppia la battaglia sui monumenti storici. Un conflitto culturale che travolge statue di Colombo, confederati e padri fondatori, e mette in discussione il racconto mitico americano. Esplorando un panorama memoriale in trasformazione, "Stonebreakers" interroga il rapporto tra storia e lotta politica in un’America che, mai come oggi, è chiamata fare i conti con il proprio passato.

"Stonebreakers", è stato presentato in anteprima mondiale alla 63esima edizione del Festival dei Popoli di Firenze, dove ha vinto tre premi – Menzione Speciale, Premio MyMovies da parte del Pubblico per il Concorso Italiano e Premio distribuzione in sala ‘Imperdibili’.

Clorofilla è un progetto di Legambiente realizzato con il patrocinio e il contributo della Direzione Generale Cinema del Ministero della Cultura, con il contributo di Bper Banca, di Fondazione Cr Firenze, Otto per Mille Chiesa Valdese.