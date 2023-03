Stalking, tre ragazzini alla sbarra: hanno bullizzato un compagno

Dovranno rispondere di stalking. Gli imputati sono tre giovanissimi, uno dei quali è finito di fronte al Tribunale dei minori di Firenze. Secondo l’accusa i tre sono stati rinviati a giudizio per le vessazioni nei confronti di un ragazzino a scuola. Molestie pesanti a tal punto che il ragazzino, che non ha ancora venti anni, si sarebbe in qualche modo deciso ad andare male a scuola per essere bocciato e non vedere più i compagni che lo importunavano. La storia risale all’anno scolastico 2019-2020 e la prima udienza è fissata a luglio in tribunale a Grosseto. Il dibattimento è stato deciso dal gup Sergio Compagnucci (nella foto) che ha raccolto la richiesta della Pm Valeria Lazzarini, dopo che i carabinieri avevano raccolto tutte le informazioni necessarie affinché i ragazzi finissero alla sbarra. Vicenda che non si sarebbe soltanto svolta a scuola, ma anche sul pullman. In questa circostanza il giovane sarebbe stato anche costretto a prendere a testate i finestrini del bus.