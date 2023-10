Stagione teatrale. Al via la vendita per nuovi abbonati

Si aprono domani le vendite per i nuovi abbonati della stagione teatrale del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, promossa dall’amministrazione comunale e realizzata da Ad Arte Spettacoli. Quattro le tipologie di abbonamento: due prevedono la possibilità di assistere a tutti gli spettacoli e a una rappresentazione della rassegna "Altri percorsi", altre due tipologie danno la possibilità di acquistare il proprio posto per cinque spettacoli. Biglietti disponibili all’ufficio Iat in via Roma 49 (0564 52012) o sul sito leopolda.adarte.18tickets.it