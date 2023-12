"Il 2025 speriamo che sia la data certa, purtroppo negli anni abbiamo assistito ad annunci che poi non sono stati rispettati, speriamo che si possa partire almeno con una prima parte". Così Riccardo Breda, presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno commenta la notizia e alla domanda se il 2025 è lontano Breda dice: "Ogni giorno che passa è lontano per un infrastruttura come questa". Poi prosegue. "Speriamo che ci siano le risorse che per questa opera sono più esigue rispetto a quelle che occorrono per la Due Mari". Sui cantieri che riguarderanno Albinia e Capalbio Breda prosegue: "Le soluzioni si possono trovare, devono salvaguardare il territorio ma poi devono permettere la realizzazione di un’infrastruttura importante come è appunto questa". Più scettico, sull’inizio dei lavori, il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio, Marco Simiani. "Il ministro Salvini venga a confermare in Parlamento – dice –. Se l’inizio dei lavori tra 13 mesi sarà confermato saremo i primi a complimentarsi. Purtroppo però, dopo che il governo, e nonostante le promesse elettorali, ha solo tagliato i fondi già finanziati per molte opere della Toscana, non ci accontentiamo delle parole ma vogliamo i fatti". Simiani poi conclude: "Abbiamo presentato un’interrogazione urgente a Salvini per spiegare in Parlamento il cronoprogramma del completamento della Tirrenica e le risorse per finanziarlo".

