Grosseto, spari sotto al cavalcavia: ventenne colpito a un ginocchio

Grosseto, 18 settembre 2025 – Un regolamento di conti nel mondo dello spaccio di droga. Sarebbe questo il motivo che ha armato la mano del ragazzo che mercoledì 17 settembre ha sparato a un ginocchio a un quasi coetaneo sotto al cavalcavia di Grancia. Ad essere colpito dal proiettile è stato un giovane poco più che ventenne, che avrebbe anche una ferita da taglio all’addome.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione arriva dopo giorni di tensioni per i soldi, ricavo probabilmente dell’attività di spaccio. Il ragazzo che ha sparato, subito dopo è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 e le pattuglie dei carabinieri. Il ferito è adesso ricoverato in ortopedia al Misericordia. Intanto i carabinieri stanno lavorando per rintracciare l’aggressore e ricostruire nel dettaglio la dinamica di quella che sembrere bbe una spedizione punitiva legata al mondo della droga, in una zona, quella dov’è avvenuto l’agguato dove la presenza di spacciatori nella boscaglia e di clienti che vanno e vengono per acquistare soprattutto cocaina, è stata segnalata da chi vive nei poderi intorno più e più volte.

La conferma che quella è sempre stata una piazza di spaccio, risiede anche nelle varie operazioni delle forze dell’ordine, che hanno trovato quantitativi di sostanze stupefacenti nascoste nel terreno. Non solo spacciatori: mercoledì , insieme al 23enne di origini tunisine rimasto ferito con un colpo di pistola, c’era anche una donna, una grossetana, che è stata trovata dai soccorritori sotto choc. Sembra infatti che anche lei abbia assistito a quanto accaduto. Ma in quel fazzoletto di terra rialzato sotto al cavalcavia, giovedì sera, ci sarebbero state anche altre persone, quando è scattato l’agguato. I carabinieri stanno cercando senza sosta, il ragazzo che ha fatto fuoco. È scappato portando con sé l’arma. Ha una pistola che ha già utilizzato.