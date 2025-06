Spaccia davanti alla Procura, condannato

Spacciava nella zona della Procura in via Monterosa. Ma il via vai di magistrati, carabinieri, poliziotti, finanzieri e agenti della municipale lo aveva notato. Il ragazzo, 23 anni di origini tunisine, dopo le decine di segnalazioni che erano arrivate anche dai condomini che abitano nei palazzi davanti al parco, è stato arrestato dai carabinieri.

Martedì nel pomeriggio due carabinieri in borghese si sono piazzati davanti al bar e hanno aspettato il ragazzo. Dal condominio che si trova a due passi dalla Procura, era arrivata la segnalazione di due giovani, che andavano e venivano aspettando i clienti nel giardino che erano arrivati a piedi, in bici, in auto. Quando il giovane è comparso si sono avvicinati e si sono qualificati. "Alt! Carabinieri", hanno gridato. Il ragazzo ha cercato di gettare degli involucri che sono stati però recuperati. Sette dosi di cocaina, per un totale di 3,35 grammi.

Il ragazzo è stato arrestato. Una volta portato in caserma e perquisito, i carabinieri hanno sequestrato al giovane anche 65 euro in contanti. Hosni Romdhani è stato accusato di spaccio. Al processo, celebrato con il rito abbreviato di fronte alla giudice Agnieszka Karpinska, è stato condannato a sei mesi, oltre alla multa. Dopo l’udienza, il 23enne è stato rimesso in libertà: non potrà restare nel comune di Grosseto.