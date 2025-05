Spaccia con la bici, giovane in manette

GROSSETOPer spacciare ormai la tecnica è sempre quella: poche dosi di cocaina ed eroina nascoste nella siepe di un palazzo, poi recuperate quando arriva la chiamata del cliente. Ma questa volta, a un ragazzo di 25 anni tunisino, si è aperta la porta del carcere. E’ stato infatti arrestato dal personale del nucleo operativo sicurezza. Pochi minuti prima, il ragazzo era passato in bici e aveva salutato gli agenti tra via Fucini e via Merano. Gli agenti avevano infatti verificato che nella siepe di un palazzo della zona, era stato nascosto un involucro con 25 sfere di cocaina ed eroina. Dopo aver trovato il sacchetto, gli agenti hanno deciso di rimetterlo al suo post. Il giovane, in sella alla bici, ha aspettato un’oretta prima di ripresentarsi dove aveva lasciato la droga. Quando è tornato a prenderla, gli agenti sono usciti dal ristorante. Il venticinquenne, ha cercato di scappare, ma è stato fermato e arrestato. In totale, sono stati sequestrati 10 grammi di droga. Accusato di spaccio, si è trovato di fronte al giudice Marco Bilisari per la convalida dell’arresto e per la direttissima. Il pm Giampaolo Melchionna ha chiesto la misura cautelare in carcere. Il ragazzo, su disposizione del giudice, è stato riportato in via Saffi, in attesa del processo che sarà celebrato con il rito abbreviato.