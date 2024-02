Soste autorizzate. Validità dei bollini verdi prorogata al 15 aprile La Polizia municipale di Monte Argentario ha prorogato la validità dei bollini verdi fino al 15 aprile, regolamentando la sosta dei veicoli nei centri urbani per soggetti autorizzati non residenti ma con specifici requisiti. Il rinnovo è possibile in determinati giorni e orari a Porto S. Stefano e Porto Ercole.