Sosta selvaggia. Molte proteste

Auto parcheggiate sistematicamente sul marciapiede, i cittadini protestano. "Faccio presente una situazione che molto spesso si viene a creare sul marciapiede davanti alla gelateria che porta in via Spaccabellezze, a Porto S.Stefano – racconta un cittadino sulla pagina facebook Argentario chi se ne frega è perduto –. Non è possibile camminare sul marciapiede se si ha un bambino in carrozzina o se si è disabili. Il marciapiede con le piastrelle rosse non è neanche utilizzabile con carrozzine o sedie a rotelle, perché dal lato della gelateria presenta un lampione che non permette il passaggio. Inoltre le auto posizionate così rendono il passaggio in strada (a questo punto obbligatorio) molto pericoloso perché tolgono visibilità al pedone e coprono le carrozzine nella visuale dei guidatori che sopraggiungono dalla rotatoria. Faccio appello al buon senso delle persone: si immedesimino nelle persone che di quel marciapiede hanno necessità".