"Sosta selvaggia al Puntone. La situazione crea rischi"

"Dopo un’estate con un notevole calo di flussi turistici, le criticità che avevamo evidenziato anche durante la campagna elettorale non sono state minimamente affrontate, come ad esempio la mancanza di parcheggi al Puntone dove la sosta selvaggia lungo la strada e sopra gli spartitraffico è diventata una routine quotidiana e soprattutto un pericolo costante per la sicurezza dei cittadini".

E’ quanto dicono i consiglieri di minoranza della lista "Scarlino nel Cuore" che parla anche di "completa assenza di controllo e vigilanza da parte del Comune che rischia davvero di far diventare quell’area una bomba ad orologeria, fino a che non assisteremo ad eventi gravi come incidenti o investimenti".

I consiglieri, inoltre, puntano il dito contro "le giravolte in merito al recupero e la valorizzazione dell’ex casello idraulico a Scarlino Scalo, destinato a diventare un rudere abbandonato mentre sarebbe opportuno intanto sollecitare la Provincia a mettere in sicurezza e ripristinare il perimetro esterno e la pompa a vento che sono crollati nei mesi scorsi".