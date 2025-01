Sosta a pagamento. C’è la sospensione

Cambia il servizio dei parcheggi a pagamento: sosta gratis nelle strisce blu in attesa del nuovo gestore. Come anticipato da La Nazione, è scaduto il contratto con Apcoa Parking Italia, iniziato il 13 luglio 2020. In attesa che il nuovo gestore inizi il servizio, da ieri e fino all’attivazione dei nuovi parchimetri la sosta nelle strisce blu sul territorio comunale di Monte Argentario resterà gratuita. Sono in corso. infatti, le procedure per definire l’affidamento della gestione dei parcheggi a pagamento all’azienda speciale comunale "Argentario Mobilità e Ambiente" che si occuperà anche del rilascio dei contrassegni auto, nel frattempo chi ha bisogno di un contrassegno temporaneo o di assistenza alla procedura Qr Code attraverso ArgentApp potrà rivolgersi al comando della Polizia municipale sul lungomare dei Navigatori a Porto Santo Stefano, dato che non è più attivo lo sportello nel palazzo municipale.