Sorano in trasferta contro la Maglianese

Si disputa oggi il diciannovesimo turno del girone M di Seconda categoria. Delle prime tre della classe, la capolista Sorano è attesa dalla difficile trasferta sul terreno di gioco del Cassio Cassai dove affronterà la Maglianese. Il Cinigiano allenato da Andrea Margiacchi, secondo, al parco della Croce ospiterà l’abbordabile Paganico mentre il Campagnatico-Arcille, terzo, giocherà in casa con il Roccastrada. Quarto ma molto staccato, il Montieri cerca punti per rafforzare la sua posizione in zona playoff nel match che lo vede opposto al Marina. In chiave retrocessione, il fanalino di coda Castiglionese e la Virtus Amiata, penultima, cercano punti salvezza ospitando rispettivamente il Castell’Azzara e il Riotorto. Il programma: Campagnatico-Roccastrada, Castiglionese-Castell’Azzara, Cinigiano-Paganico, Santa Fiora-Marsiliana, Maglianese-Sorano, Montieri-Marina.