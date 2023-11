Sono 902 i progetti finanziati con 365 milioni

Non tutte le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono state ancora messe in campo, ma ad oggi la Toscana è già riuscita a intercettare oltre 4 miliardi di risorse calcolate tra fondi ‘reali’, e assegnazioni certe per le quali è in corso la definizione. Articolato in 6 missioni, 16 componenti e 197 linee di finanziamento il Pnrr prevede che le linee siano decise a Roma. Sono 902 i progetti finanziati in provincia di Grosseto, un numero alto che fa capire come le varie Amministrazioni abbiano lavorato molto in questi due anni. La percentuale dei progetti avviati è 36,12%. Di questi progetti sono 88,30% quelli relativi ai lavori pubblici. Il tutto per un investimento totale di 365,68 milioni e il 70,38% che arriva proprio dal Pnrr e anche dal Pnc, ovvero il Piano nazionale per gli Investimenti complementari. Nella "digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" sono 332 i progetti finanziati per un costo di 52milioni e 688.989mila euro. Di questi 33milioni e 607mila 299 euro (ovvero il 63,78%) fanno parte sia del Pnrr che del Pnc, il Piano degli investimenti complementari. Per quanto riguarda la "rivoluzione verde e la transizione ecologica" sono 296 i progetti finanziati per 166milioni e 155mila euro. Di questi il 63% (ovvero 105milioni e 730mila euro) fanno parte del Pnrr e Pnc. Un numero molto alto per la provincia di Grosseto, che la posiziona al quarto posto in tutta la Regione riguardo ai progetti dietro solo ad Arezzo, Firenzie e Siena. Sono 203 invece i progetti finanziati nella categoria "Istruzione e ricerca" per 42milioni e 273mila euro, quasi interamente coperti (il 92,97%) dal finanziamento Pnrr e Pnc. 42 i progetti di "Inclusione e coesione" per 41milioni e 847mila euro, l’83,56% (34milioni e 969mila euro) con il Pnrr e Pnc. Sono poi 24 i progetti riferiti al capitolo "Salute" con 25milioni e 418mila euro. Nel 97% (24milioni e 577mila euro) fa parte anche il finanziamento del Pnc. Per quanto riguarda infine il Piano nazionale complementare, cinque saranno i progetti finanziati per 37milioni e 418mila euro