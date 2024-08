"Solo un milione da ministero. Ma quattro a Latina per la festa del 2032"

Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello. "Questo – dice Marco Simiani (nella foto), parlamentare dl Pd – sarà il nome del Consorzio, il cui emendamento, presentato a mia prima firma, è stato votato in Commissione Ambiente. Dopo quasi due anni di duro lavoro di tutte le colleghe e tutti i colleghi della Commissione Ambiente, il testo è finalmente pronto. Credo sia un evento storico per il nostro territorio, poiché avremo finalmente uno strumento specifico per la salvaguardia e lo sviluppo della laguna di Orbetello.

Tuttavia, l’emendamento presentato per l’aumento delle risorse a 3 milioni di euro non è stato approvato. Per ora, rimarrà un finanziamento strutturale di solo un milione di euro. Tuttavia, è stato votato all’unanimità un Ordine del Giorno, a mia prima firma, che impegna il Governo a trovare nuove risorse per gli investimenti sulla laguna di Orbetello".

Simiani, poi, soffermandosi ancora sulle risorse fa notare una cosa. "Per la laguna ulteriori fondi non si sono trovati – dice –, però è stato possibile trovare oltre 4 milioni di euro da assegnare alla Fondazione Latina che intende celebrare i 100 anni della nascità della città. Quando? Nel 2032".