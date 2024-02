Sognando diventiamo grandi. Le voci del nostro orientamento

Cos’è il sogno? Quando parliamo di sogno pensiamo ad un termine astratto, senza la consapevolezza che esso si possa realizzare grazie alla nostra volontà e al sostegno di chi crede in noi. Per chi davvero ci ha creduto, i sogni si sono realizzati. Chi sono? Cosa voglio?

Queste sono alcune domande che spesso noi studenti ci poniamo, quando siamo in balìa di una scelta importante. In terza media è facile perdersi in questa scelta perché siamo forse troppo giovani: molti sbagliano, altri si pentono e molte volte è troppo tardi per cambiare idea; crescendo si finisce per fare un lavoro non appagante. Per questo è importante partecipare agli orientamenti scolastici, in modo da individuare i propri interessi e i propri sogni.

Che cosa ci ha aiutato a scegliere la scuola superiore? Senz’altro di grande aiuto sono stati i laboratori organizzati dagli Istituti di Grosseto che hanno permesso agli alunni delle terze di respirare il clima del percorso che più li appassiona. Tutti gli Istituti superiori della provincia di Grosseto offrono agli studenti che frequentano la terza media l’opportunità di visitare la propria scuola per aiutarli nell’orientamento, confrontandosi con gli studenti più grandi sul percorso che spetta loro.

Durante le ore trascorse nei vari Istituti superiori abbiamo preso parte a lezioni dimostrative e a laboratori didattici. In questi laboratori abbiamo partecipato, ad esempio, ad un mini-corso di robotica e ad uno di chimica, riguardante la scomposizione del colore. Secondo la nostra opinione, gli open day offerti dalle scuole superiori sono un’importante opportunità per noi ragazzi, aiutandoci a comprendere quale istituto superiore più si addice alle nostre caratteristiche e capacità.

Un’altra attività interessante organizzata dalla nostra scuola è stata quella di incontrare dei professionisti che ci hanno parlato del loro lavoro e del percorso di studio che avevano intrapreso.

I tanti incontri con le scuole sono stati utili soprattutto quando abbiamo partecipato ad una mattinata di lezioni perché ci siamo resi conto di cosa ci aspetterà; invece i laboratori sono interessanti e accattivanti ma immaginiamo che poi non sempre faremo quelle attività e che quindi la scelta non possa dipendere da una singola attività.

Resta comunque difficile scegliere una scuola che condizionerà la nostra vita. I consigli che vorremmo tenere a mente sono: seguite sempre ciò che vi appassiona, siate voi stessi ed informatevi sempre su quello che vi circonda.