Soddisfazione bipartisan: "Opportunità"

Il Pd provinciale da anni si sta battendo in favore della prospettiva di una proroga condizionata a degli elementi di carattere territoriale e non esclusivamente riferibili ad Enel Green Power. "Siamo felici di questo primo risultato raggiunto – dichiara il segretario provinciale Pd Giacomo Termine – e cogliamo con favore le dichiarazioni del sindaco di Santa Fiora Federico Balocchi e del governatore Eugenio Giani, da cui emerge la forte convinzione di avviare un percorso di sviluppo per le aree geotermiche cogliendo l’opportunità della proroga". "Le opportunità che derivano dalla proroga – dichiara Cinzia Tacconi, responsabile Ambiente nella segreteria provinciale – vogliamo coglierle tutte, avendo ben a mente quali sono le necessità dei territori dell’area tradizionale di si produce geotermia". Per il Pd andrebbe anche affrontata l’opportunità di sottoscrivere un protocollo di intesa tra Regione, Comuni e concessionario per dare forza e risalto alle imprese dell’indotto geotermico quando vengono effettuate gare di appalto. "Il Governo – spiega Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia – ha varato un pacchetto di misure concrete per superare, in modo strutturale, la crisi energetica, tenendo insieme gli obiettivi di decarbonizzazione e di autosufficienza energetica. Oltre alla semplificazione per le rinnovabili e il rilancio della produzione nazionale di gas, mi trova pienamente concorde la scelta di sostenere la produzione geotermica".