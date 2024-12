Soccorso Alpino. Giornata di festa

In occasione del 70° anniversario del Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, anche il Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana ha organizzato varie iniziative. Tra queste, sabato si terrà alla rinomata falesia di Capodomo una giornata di esercitazione organizzata dalla Stazione Monte Amiata, stazione competente sul territorio, ma che vedrà la partecipazione di tutta la XXXIII Delegazione Appenninica.

Sarà una giornata aperta a tutti, dove i tecnici delle varie stazioni andranno a simulare scenari d’intervento in parete, mostrando alcune tecniche di operatività sul recupero di un alpinista infortunato durante la progressione di una via di arrampicata. Un momento per celebrare insieme questo importante traguardo del Soccorso Alpino che inizierà alle 9 di mattina, con il ritrovo previsto alla falesia di Capodomo, uno dei punti più apprezzati da tutti gli scalatori.