Soccorritori aggrediti alle cascate di Saturnia

Manciano (Grosseto), 7 settembre 2024 – Momenti concitati per un equipaggio del 118 di Manciano, in provincia di Grosseto, intervenuto questo pomeriggio alle cascate di Saturnia per soccorrere una signora colta da malore, ma all'arrivo sarebbe scoppiato un diverbio con una coppia di ragazzi che stava prestando un primo aiuto alla signora. Quando i soccorritori, insieme a un sanitario, hanno iniziato a prestare assistenza alla donna i giovani avrebbero cominciato ad inveire con parolacce e perfino spintoni. L'equipaggio del 118 è stato costretto a chiedere l'intervento dei carabinieri sul posto, mentre le persone presenti chiedevano ai ragazzi di farsi da parte. Parolacce e spintoni sarebbero proseguiti, interrompendo per un momento anche l'azione di soccorso. I giovani si sono poi allontanati in fretta e furia continuando ad inveire contro gli operatori del 118. Giunti sul posto i carabinieri hanno iniziato a svolgere i primi accertamenti e verrà sporta denuncia per interruzione di pubblico servizio e minacce nei confronti dei due ragazzi.