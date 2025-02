Slitta la sfilata, le otto reginette devono attendere una settimana

FOLLONICALe otto reginette devono attendere ancora un’altra settimana. Fino a domenica 16 per sapere chi di loro diventerà Miss Carnevale 2025 a Follonica. Nella tarda mattina di ieri, infatti, a causa delle ingenti delle piogge della notte e le previsioni incerte anche per la giornata di ieri, è stato deciso di rinviare la seconda sfilata dei carri e anche l’elezione della Reginetta 2025. Del resto nel Golfo erano stati previdenti, partendo in anticipo con la kermesse, proprio per timori che ci fosse qualche imprevisto. Così si tornerà a tirare fuori i carri dai capannoni domenica prossima. I biglietti acquistati on line restano validi anche per domenica prossima. E così tutto quanto previsto per ieri viene riprogrammato per domenica 16. Insieme alla consueta sfilata ci saranno le mascherate a terra. Il corteo, come da tradizione, inizierà alle 14,30 nel circuito allestito sul lungomare Carducci, via Albereta, via Bicocchi e via Gorizia, che verrà chiuso al traffico alle ore 11 e subito dopo apriranno le biglietterie. Per chi arriva da fuori città sono disponibili i parcheggi alla Coop in via Leopardi, alla Pam in via Massetana e il parcheggio all’interno dell’ex Ilva. Iniziativa questa che sta riscuotendo davvero molto successo: molte infatti le persone che usufruiscono dei parcheggi fuori dal centro per poi andare nelle strade a seguire le mascherate senza patemi di parcheggio. Al termine della sfilata si conoscerà il primo verdetto dell’edizione 2025: infatti sul palco in piazza a Mare, dove sventola la bandiera di "Gigi del Golfo" verrà proclamata Miss Carnevale che erediterà la fascia di Chiara Pinzaferri (rione Senzuno), la reginetta vincitrice lo scorso anno. La giuria, al lavoro durante il corso mascherato, sceglierà la "più bella del reame".