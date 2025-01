Simiani: "Costa, potenziare i collegamenti"

Cinque milioni di euro alla Provincia di Grosseto per progettare nuove linee di trasporto rapido di massa per i collegamenti verso le località balneari e turistiche del territorio: è quanto chiede un emendamento al "Decreto Emergenza" presentato dal capogruppo Pd in Commissione Ambiente, Marco Simiani.

"La costa tirrenica – dice Simiani – è ricca di località ricettive di pregio e di aree naturalistiche ma non tutte sono collegate dal capoluogo dai treni o da altre modalità di trasporto rapido. Senza dimenticare che anche nei mesi invernali molti residenti sono spesso costretti ad utilizzare veicoli propri per spostarsi. Una metropolitana di superficie leggera ad esempio, potrebbe essere una opportunità straordinaria per la crescita sostenibile locale".