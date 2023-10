"Sicurezza urbana a Grosseto: convegno agli Industri"

"La sicurezza urbana tra norme di legge e operatività della Polizia". E’ il titolo del convegno che ci sarà oggi al Teatro degli Industri. E’ stato invitato ad intervenire anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Introduce e modera Emiliano Bezzon, dirigente pubblico ed autore di pubblicazioni in materia. Si parte con "La sicurezza integrata e l’ordine pubblico come fattori indispensabili per la coesione sociale ed economica". Il quadro normativo in materia di sicurezza si evolve rapidamente, e ancora di più crescono la domanda di sicurezza delle comunità e la complessità derivante dall’interculturalità. In questo "movimento" l’unica cosa a restare immutata è la legge quadro della polizia locale che quotidianamente deve fare i conti con una crescente richiesta del territorio e una sempre più evidente limitatezza degli strumenti di legge. Ne parlerà Giuseppe Caia, dell’Università di Bologna. Poi "Le patologie delle ordinanze sindacali: violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere". Gli strumenti fondamentali di contrasto alla sicurezza urbana, pur se periodicamente riformati nei diversi decreti sicurezza, possono ancora oggi scontare vizi di legittimità, dovuti alla difficoltà di renderli funzionali alle reali esigenze del momento e del luogo di applicazione. Illustrerà l’argomento Antonella Manzione, Consigliere di Stato. Alle 14.30 "Le criticità nelle procedure di identificazione, elezione di domicilio e notificazione di atti penalmente rilevanti". Dall’esame delle norme di riferimento contenute nel codice di procedura penale, come riformato recentemente, si giunge alla disamina di casi concreti evidenziando le criticità operative e fornendo le relative soluzioni. Ne parlerà l’avvocato Fabio Piccioni. L’attività operativa di polizia giudiziaria nei reati "da strada". Infine "Dalla corretta redazione degli atti di polizia giudiziaria alle tecniche investigative e operative nei reati di strada". Illustrerà l’argomento Marco Luciani, Responsabile delle attività di polizia giudiziaria della Polizia locale di Milano.