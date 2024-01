Sicurezza sulle strade. Ubriaco e senza patente. Multa salata e sequestro

Raffica di controlli nella notte di capodanno della Polizia, che ha messo in campo una vera e propria task force con l’obiettivo di pattugliare le principali arterie della provincia di Grosseto. Così, le donne e gli uomini della Polizia stradale del capoluogo maremmano, per garantire la sicurezza di chi voleva festeggiare in strada l’arrivo del nuovo anno, sono scese in strada con 4 pattuglie, strutturate con 10 operatori e dotate anche dell’etilometro, con lo scopo di prevenire condotte illecite in genere e verificare, in particolare, le condizioni psicofisiche degli automobilisti, soprattutto in prossimità dei luoghi di aggregazione.

I posti di controllo hanno interessato soprattutto il centro di Grosseto, dove sono stati controllati 50 veicoli e 70 persone, due delle quali sorprese alla guida con un tasso alcolemico superiore al consentito e una di queste anche sprovvista di patente di guida perché mai conseguita: inevitabile il fermo del veicolo e una sanzione di circa 6mila euro.

Molte le auto che sono state fermate nel parcheggio di Porta Corsica, accesso al centro storico del capoluogo. In più, nel corso dei controlli, sono state ritirate una patente di guida e una carta di circolazione.

"Sempre al fianco dei cittadini anche nei momenti di festa – si evidenzia dalla Questura cittadina –. La Polizia di Stato è ancora una volta attiva sulla strada con i suoi operatori, con lo scopo di prevenire e reprimere quelle condotte di guida che mettono a serio rischio l’incolumità di chiunque si trovi su strada, e che, spesso finiscono per causare tragici fatti di sangue".