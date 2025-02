Sicurezza stradale nelle scuole

Il Motoclub prosegue la sua opera di sensibilizzazione rivolta alle nuove generazioni con il progetto "Sicurezza stradale e legalità". L’ultimo appuntamento si è svolto in sala consiliare si è trattato di un incontro preliminare con gli insegnanti, gli alunni e le alunne delle scuole elementari e medie dell’istituto comprensivo "Vannini Lazzeretti", diretto dalla dirigente Sandra Raggi, alla presenza degli istruttori della Polizia di Stato e di Danilo Tonani per la Formula Guida sicura. In continuità con gli elaborati prodotti negli anni passati gli alunni e le alunne dell’istituto saranno chiamati a produrre disegni e testi dopo aver partecipato alle lezioni degli esperti. Elaborati che saranno raccolti il 16 e 17 maggio durante il 35esimo Motoraduno delle Frittelle e successivamente pubblicati in ricordo della collaborazione fattiva tra il Motoclub, le Forze dell’ordine e la scuola su un tema così importante e delicato.