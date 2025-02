Sicurezza nei cantieri e urbanistica: seminari con l’Ance

Sicurezza nei cantieri e urbanistica. Sono questi due argomenti che saranno trattati giovedì alle 15.45 nella sala conferenze di Ance, in viale Monte Rosa. L’associazione organizza una serie di appuntamenti tecnico-giuridici su aspetti attinenti all’urbanistica, alla sicurezza nei cantieri della filiera delle costruzioni edili. Il primo incontro avrà un taglio pratico-giuridico e svilupperà il tema dei "Reati in materia di edilizia ed urbanistica". Nei giorni 4 e 11 marzo l’argomento che verrà trattato sarà "Aspetti penali nella sicurezza nei cantieri". L’ultimo incontro si svolgerà giovedì 20 marzo sul tema "Trattamento illecito dei rifiuti". Non sono previsti oneri economici per l’adesione e potranno partecipare imprese, liberi professionisti, tecnici degli Enti appaltanti. Relatori degli incontri sono l’avvocato Fabrizio Merluzzi e l’avvocato Emanuele Antonini del Foro di Roma.

Gli interessati alla partecipazione potranno rivolgersi alla segreteria dell’Ance.