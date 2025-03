Sicurezza , furti e degrado: "Sull’Amiata manca un presidio h24. Subito una riunione con il prefetto"

AMIATA Furti nelle abitazioni e risse in centro, Guendalina Amati, consigliere comunale ad Arcidosso e consigliere provinciale di Fratelli d’Italia torna a denunciare uno stato precario della sicurezza sull’Amiata e sottolinea che il nodo centrale è sull’assenza di una Compagnia dei carabinieri sul territorio. "Mi preme ancora una volta porre l’accento sul fatto che l’avere un’unica Compagnia dei Carabinieri dislocata a Pitigliano, lontana dalla zona del Monte Amiata, Compagnia che tra l’altro deve coprire tutta l’Amiata grossetana, mi sembra quantomai bizzarro. Infatti, sull’Amiata manca un presidio delle Forze dell’ordine che possa operare in modo efficace, monitorando h24 su ciò che accade quotidianamente. Manca anche un Nucleo operativo e radiomobile, con personale specializzato, che potrebbe operare in modo celere e puntuale". Il problema sicurezza, percepita dai cittadini e reale, sull’Amiata c’è e si vede, un esempio è la raccolta di oltre 2mila firme da parte dei cittadini di Arcidosso e Castel del Piano per richiedere il ripristino della Compagnia dei carabinieri. "Ben vengano le firme – continua Amati - ma i sindaci, a parte la mozione dell’Unione dei Comuni che poi non è altro che la fotocopia di quella presentata ben prima da parte della sottoscritta e del consigliere Bianchini, poi bocciata dal Consiglio comunale arcidossino, cosa hanno fatto e cosa stanno facendo di tangibile per salvaguardare l’incolumità dei propri cittadini? Il protocollo firmato con la Prefettura per il Controllo del vicinato ed il così detto "Mille occhi" a che punto sono"? La consigliera di Fratelli d’Italia torna sulla politica dei ’nemici’ politici, quella cioè targata Pd. "Sono decenni – spiega Amati - che la politica del Partito democratico nega e minimizza i problemi territoriali sul degrado e la sicurezza". A fronte dei problemi attuali Amati sottolinea: "La maggior parte delle persone è stufa di chiamare le Forze dell’ordine – dice - che nella migliore delle ipotesi, arrivano dopo un’ora dai fatti accaduti. I furti e i tentati furti nelle abitazioni sono all’ordine del giorno sia ad Arcidosso, che a Castel del Piano che a Santa Fiora, per non parlare di risse e di spaccio". Poi conclude: "Come Fratelli d’Italia, chiediamo che venga richiesto al prefetto la riunione del Comitato di Ordine e Sicurezza provinciale".