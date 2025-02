Sicurezza durante l’estate. Arrivano dodici agenti

FOLLONICASicurezza, arrivano i rinforzi per il periodo primavera-autunno. Il Comune, infatti, assumerà nuovi agenti di polizia municipale per far fronte ai cinque mesi in cui a Follonica si registrano in assoluto più presenze. Gli agenti saranno impiegati sia nel controllo del territorio sia nel controllo del traffico. L’amministrazione comunale ha pubblicato la procedura per la selezione pubblica – per esami – per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo pieno o parziale, e determinato, di agenti di polizia locale, area degli istruttori. L’avviso è già pubblicato nel portale del reclutamento InPA e nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso- Concorsi e resterà disponibile per 30 giorni, precisamente fino al 26 marzo ore 12.

"Abbiamo deciso di andare a rafforzare l’organico della Polizia Municipale di Follonica – dicono il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore alla Sicurezza Giorgio Poggetti – così da essere preparati all’avvicinarsi dell’estate e al periodo sicuramente più impegnativo da gestire perché in città le presenze aumentano, così come le criticità".

"Abbiamo necessità di 12 agenti stagionali nel complesso, 6 con contratto di cinque mesi, maggio-settembre e 6 nel periodo più intenso ciò i 3 mesi di giugno luglio e agosto – continuano Buoncristiani e Poggetti -: è al contempo un’occasione per tutti coloro che vogliono farsi avanti, ma in particolare per i nostri giovani, di svolgere una professione al servizio della comunità e che può segnare anche l’inizio di una carriera per i ragazzi e le ragazze che cercano lavoro". Il personale stagionale verrà impiegato principalmente nei servizi di controllo e sicurezza stradale che richiedono un potenziamento nella stagione estiva, per assicurare l’informazione e la vigilanza nel centro urbano, nonché garantire assistenza nelle principali manifestazioni cittadine.