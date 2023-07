Sicurezza a Follonica, riunione tra il Comune e le associazioni

Per affrontare al meglio la stagione estiva di Follonica, nell’ottica della collaborazione e del supporto reciproco, il sindaco, Andrea Benini, ha organizzato un incontro con Andrea Biondi, Giovanni Caso e Alessandro Ricci, rispettivamente direttore provinciale, presidente provinciale e presidente cittadino di Confesercenti. "Ringraziamo Confesercenti per la disponibilità che ci dimostra ogni anno – ha commentato il sindaco Andrea Benini –. Per conoscere al meglio tutte le realtà che compongono la nostra città è fondamentale organizzare tavoli con le associazioni di categoria". "Dall’incontro in prefettura della scorsa settimana – prosegue Benini – è emerso che gli atti vandalici sono difficilmente prevedibili e preventivabili ma è possibile disincentivarli, con la presenza delle forze dell’ordine sul territorio e con la presenza della videosorveglianza. Indispensabili sono poi le attività commerciali, la cui presenza rappresenta un presidio per il territorio".