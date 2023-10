Si riaccende il Luna Park. Oggi il taglio del nastro. Molte novità in arrivo

Per la gioia dei più piccoli, ma anche dei grandi, ritorna in piazza Barsanti il Luna Park con grandi e nuove attrazioni. Nel piazzale dei circhi infatti da oggi alle 15.30 (alla presenza del vice sindaco Bruno Ceccherini) ci sarà l’inaugurazione con la novità, prima volta in assoluto a Grosseto, della giostra "Evolution 180", oltre ai classici giochi come le macchine a scontro (per grandi e piccoli) il Tagadà, lo Scivolo, il Bruco Mela, la Giostra a Seggiolini, il Percorso Avventura e tante giostre per i più piccoli. Cresce dunque l’attesa tra i bambini.