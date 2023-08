Si perde nel bosco Ritrovata cinquantenne

Diverse pattuglie dell’Arma dei Carabinieri sono intervenute nella giornata di domenica nei boschi di Castel del Piano, dove una donna di circa 50 anni, non residente in provincia, dopo essersi incamminata per un’escursione in compagnia del proprio cane, aveva perso l’orientamento e non era più in grado di tornare indietro.

Ad allertare il 112 era stato il marito della donna, preoccupato dal fatto di non vederla rientrare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri delle stazioni di Castel del Piano e Seggiano, i Carabinieri forestali di Santa Fiora e i vigili del fuoco di Arcidosso,

Dopo circa due ore, la donna, che aveva con sé il cellulare, è riuscita a mettersi in contatto con i soccorsi e inviare la posizione. Questo ha permesso in breve di raggiungerla e condurla fuori dall’area boschiva.

La signora era tranquilla e in buone condizioni di salute, ed è potuta così rientrare a casa.