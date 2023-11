Si inaugura "La collezione di Giomi"

Oggi alle 18 al Polo al Polo culturale Le Clarisse è in programma il secondo appuntamento della rassegna "Abitare le cose. Artisti e collezioni a Grosseto". Sarà inaugurata la mostra "La collezione Giomi". Il direttore del Polo Le Clarisse, Mauro Papa, terrà una lezione d’arte su "Gli Equipo Realidad nella Collezione Giomi". La mostra espone quattro opere della collezione Giomi (Equipo Realidad, Armando Cardona Torrandell, Gioxe De Micheli e Remo Pasetto), e una di Carlos Mensa della collezione di Graziana Sillari: fino a domenica 10 dicembre sarà possibile visitarla il giovedì e venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. "Negli anni Sessanta – spiega Papa – nascono a Grosseto molte gallerie d’arte moderna al servizio di quello che, anche Luciano Bianciardi, chiamava il boom della pittura. Queste gallerie diventano luogo d’incontro di artisti, critici e intellettuali, e in molti casi hanno collegamenti internazionali. Tra queste, nel 1966 viene aperta "Il Tridente" gestita da Enzo Sorini, che collabora con la "Nuova Pesa" di Roma, la "32" di Milano, la "Forni" di Bologna e la "Santa Croce" di Firenze. Partecipare al corso di Papa costa 5 euro mentre è gratuito per i soci di Fondazione Grosseto Cultura: per informazioni e prenotazioni contattare il numero 0564 488066.