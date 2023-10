Si è spento Mario Berti a Grosseto: funerali oggi in Duomo

Si è spento ieri all’età di 90 anni l’imprenditore edile Mario Berti (nella foto), persona molto nota per la sua lunga attività professionale attraverso la quale aveva realizzato numerose lottizzazioni. Berti, padre di Giovanna (avvocato) e Marco (imprenditore e titolare di "Toscano Collezioni"), aveva iniziato la sua attività lavorativa come geometra nell’allora Istituto autonomo case popolari e poi aveva deciso di dedicarsi al settore edile nelle vesti, appunto, di imprenditore. Una vita, la sua, nella quale i figli hanno sempre avuto un ruolo importante restando punti di riferimento e di confronto. Nel 2012 aveva perso la moglie, Ilva Cappelli, cugina di don Franco Cencioni che oggi alle 16 celebrerà la funzione funebre in Duomo.

"Apprendo la triste notizia della scomparsa di Mario Berti – dice il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –, per anni simbolo dell’imprenditoria maremmana contribuendo alla crescita della città. A lui va il mio pensiero. Ai suoi familiari, il mio abbraccio e quello dell’intera Amministrazione".

Ai figli Marco (alla moglie Gessica e ai figli Carlotta, Lorenzo e Cecilia) e Giovanna (al marito Amedeo Vasellini e ai figli Andrea e Riccardo) le condoglianze da perte della redazione de La Nazione.