Si è costituita la sezione Anpi Costa d’Argento. Presidente Stefanie Traupe

Costituita la sezione Anpi della Costa d’ Argento, che comprende i comuni di Orbetello, Monte Argentario, Magliano e Capalbio. Durante il congresso è stato eletto il direttivo composto da Marisa Pantini, Paola Della Santina, Claudia Innocenti, Valentino Bisconti, Monica Paffetti, Marco Sabatini e Stefanie Traupe. Al primo incontro del direttivo è stata votata all’unanimità Stefanie Traupe come presidente. La sezione Anpi Costa d’Argento è aperta a tutti i cittadini antifascisti. Per info l’email è [email protected] "Abbiamo sentito la necessità di un’alleanza democratica e antifascista – spiegano da Anpi –. Vogliamo fare rete con la comunità, cercheremo di aprire un dialogo costruttivo e operativo con i cittadini, le associazioni, le istituzioni. Il nostro progetto è quello di organizzare iniziative che, oltre a tenere viva la memoria dei nostri antifascisti che hanno lottato per la nostra libertà, potranno diventare momenti di riflessione sui tempi che viviamo".