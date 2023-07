Si balla al Disco Village Stasera c’è Anna Pepe

Si chiama Anna Pepe, ha vent’anni ed è conosciuta come la golden girl del rap italiano. Stasera sarà al Disco Village. Anna Pepe è cresciuta tra i vinili del padre dj, ha coltivato la passione per la cultura Urban americana che l’ha portata ad appassionarsi di rap. A soli 16 anni è già una rapper da record. Con il primo singolo "Bando", ha scalato tutte le classifiche restando in vetta per molte settimane. È la prima volta in Italia che una giovane rapper raggiunge questi risultati in così poco tempo. Il pezzo, nato da un beat preso da YouTube, attira l’attenzione di tutti verso questa nuova stella nascente. Dopo pochi mesi, Anna collabora con il rapper Rich the Kid nel remix di "Bando". Il brano conquista due dischi di platino e da qui la sua carriera è tutta in discesa. Ha 990mila follower su Instagram, un milione e 400mila follower su Tik Tok, le visualizzazioni dei suoi video toccano quota 60milioni. L’apertura è alle ore 23, per informazioni 331 9114998, Disco Village – Baluba è a Follonica in via R.Sanzio.