Si accendono le luci sulle festività. Degustazioni, musica e la pista

Si avvicina il Natale e sono pronti i calendari degli eventi del Comune e delle associazioni, con la novità della pista sul ghiaccio in piazza.

A Porto Santo Stefano da venerdì a domenica sarà un week end ricco. Con l’International Street Food sul lungomare dei Navigatori si potrà gustare una varietà di prodotti di Paesi diversi. Il Mercatino di Natale sarà in Corso Umberto I dalle 11 alle 20, con tanti prodotti artigianali, regali e decorazioni natalizie. Sabato alle 16 verrà inaugurata la pista di ghiaccio che resterà attiva fino al 12 gennaio, a seguire alle 17 nella piazzetta del municipio il concerto Xmas Gospel Show riempirà l’aria di spirito natalizio con la voce di Sherrita Duran, e in conclusione l’accensione delle luminarie. Inoltre, in Corso Umberto I, organizzato dal Rione Croce, sabato nella sede rionale apre il laboratorio di creazione palle di Natale e domenica in piazzetta Anselmi ci sarà la Fiera del dolce, ritrovo dei bambini per scrivere le lettere a Babbo Natale e apertura della Casa di Babbo Natale.

A Porto Ercole iniziano tre week end ricchi di iniziative. Sabato apre i battenti la Casa di Babbo Natale in lungomare Andrea Doria 58 con castagnata, merenda e intrattenimento con gli artisti di strada del Il Circo Verde. Bancarelle solidali a tema natalizio con oggetti realizzati a mano dai bambini e dai volontari dell’associazione. Domenica la macchina del cioccolato itinerante, poi il programma prevede sabato 14 l’esibizione degli alunni della scuola musicale Don Milani di Orbetello, domenica 15 giro in pony per bambini con la fattoria didattica "Lungo Albegna" e momenti teatrali con le favole di Natale a cura della compagnia I Teatroattratti di Orbetello e Compagnia Teatrale "Le Grotte" di Porto Ercole. E con l’approssimarsi delle festività sono iniziate le tradizionali tombolate dei Rioni del Palio Marinaro dell’Argentario.

Il rione Croce, nella propria sede in via dell’archetto, gioca a tombola oggi, lunedì, mercoledì 18, venerdì 27 e poi il 3 gennaio (sempre con inizio alle 21); il rione Fortezza si ritrova nella sala dell’Auditorium ex Onmi alle 21 domani, giovedì 12, giovedì 19 e il 3 gennaio. Il rione Pilarella organizza le tombolate in due sedi: giovedì 12 alle 21 in sala consiliare, giovedì 19 alle 21 nei locali della chiesa del Pozzarello, domenica 29 alle 16 in sala consiliare e domenica 5 gennaio alle 16 nei locali della chiesa del Pozzarello; tutte in sala Gasparrini alla chiesa dell’Immacolata, con inizio alle 21, le tombolate del rione Valle: venerdì 13, martedì 17, venerdì 20, lunedì 23, venerdì 27, lunedì 30 e il 3 gennaio.

Andrea Capitani