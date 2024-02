Blitz anti-irregolari ai "Crespi", trovati senza permesso: espulsi

Grosseto, 14 febbraio 2024 – Blitz della Polizia grossetana in un immobile alla periferia sud della città. Gli agenti della Polizia, infatti, sono intervenuti nello stabile che è stato abbandonato ormai da tempo, "I Crespi", oggetto di diverse segnalazioni, da parte dei cittadini, per la presenza di persone che bivaccano al suo interno soprattutto durante le ore notturne.

Il controllo è stato effettuato da autopattuglie delle Volanti della Questura, del Reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato, dai militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, e dal personale della Polizia municipale di Grosseto, il tutto con l’ausilio di due unità cinofile di Guardia di Finanza e Polizia municipale. Durante l’intervento era presente anche personale dei Vigili del fuoco per eventuali necessità di ausilio che alla fine non si sono verificate perché tutto si è svolto nella maniera più tranquilla possibile. Durante l’attività, di cui peraltro si era occupato anche il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si era tenuto in Prefettura e anche il successivo tavolo tecnico, tenutosi in Questura, sono state effettivamente trovate alcune persone che bivaccavano all’interno dello stabile. In particolare, sono state individuate 10 persone, di cui 7 cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale che da tempo erano stati segnalati all’autorità giudiziaria dalle persone che abitano nelle vicinanze della struttura.

Tutte le persone sono state identificate e allontanate, e per tutta la giornata di ieri sono state effettuate le attività necessarie da parte di tutte le forze di polizia coinvolte. I cittadini stranieri irregolari sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura per le pratiche di allontanamento dal territorio nazionale, che avverrà probabilmente già nei prossimi giorni Al termine delle attività i locali sono stati liberati e sono state adottate da parte della proprietà dello stabile, appositamente presente sul posto, misure per la messa in sicurezza dell’immobile. Tutte le porte sono state sbarrate. L’intervento, frutto di un impegno comune di tutte le forze di Polizia, rappresenta un’azione concreta per il ripristino della legalità e il contrasto al grave fenomeno delle occupazioni di edifici, e proseguirà nel prossimo periodo con altrettanta intensità.