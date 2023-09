Sfilata di moda a Monte Argentario: Centri Commerciali Naturali in Piazza delle Meraviglie

Sfilata di moda in piazza delle Meraviglie con i vestiti dei negozi di Porto S.Stefano. Questa sera il piazzale del municipio si trasformerà in una passerella, dove modelli e modelle mostreranno gli abiti in vendita nelle attività commerciali. La sfilata inizierà alle 21.15 e l’evento è organizzato dai due centri commerciali naturali di Porto S. Stefano (Le Vie del Valle con il presidente Sabrina Pierangioli e il Centro Storico, con presidente Marina Mascioli) con l’aiuto della Proloco e il patrocinio del Comune. Lo spettacolo sarà aperto dalla compagnia DanzArte di Elisa Capasso con il balletto Il Diavolo Veste Prada. Parteciperanno i negozi Kyut di Ivonne Lunghi, Benetton uomo e donna, La Dama che Ride, Sabrina Fashion e Giada Dress Up. La serata vedrà anche il balletto di danza caraibica della scuola di danza Desigual di Orbetello, mentre la vincitrice dello spettacolo Quasi Uguale Show Claudia Coli si esibirà con una sua canzone. Presentatrice della serata sarà Teresa Capitani.