Fa sesso per 24 ore, rischia di morire

Grosseto, 18 maggio 2023 – Probabilmente sperava di raccontare poi agli amici quale performance era riuscito a compiere. Invece, le prime persone a cui ha dovuto raccontare tutto sono stati i medici e, invece di diventare la prestazione della vita, ha rischiato di diventare quella che gli costava la vita perché dopo 24 ore continuative di sesso con la sua compagna si è sentito male, è dovuto andare in ospedale ed è stato ricoverato in condizioni molto gravi per diversi giorni nel reparto di Rianimazione.

Le sue condizioni adesso sono in via di miglioramento, ma probabilmente avrà una conseguenza permanente e assai sgradevole: difficile che da ora in poi possa avere erezioni. L’uomo si era presentato al Pronto soccorso in seguito al malore accusato dopo la "maratona" di sesso resa possibile – avrebbe spiegato la compagna – dall’assunzione di stupefacenti. Una necrosi al pene causata dallo choc settico.