"Servizio urbano ok. Cresciuta la copertura"

"Il servizio urbano di Follonica dopo la riorganizzazione decisa dal comune di Follonica è ancora in assestamento". Lo dice Duccio Tesei, responsabile esercizio sede di Grosseto di Autolinee Toscane. "Possiamo dire che, in rapporto alla riduzione dei chilometri annui (ridotti di circa 23), il rapporto sull’utilizzo è positivo specie fronte studenti e lavoratori che devo raggiungere la zona industriale – aggiunge – Importante il fatto che la copertura del territorio comunale è cresciuta. Con l’apertura delle scuole, abbiamo attivato variazioni percorsi per le esigenze degli studenti, sia dalla zona di Pratoranieri che di Cassarello. Inoltre abbiamo effettuato variazioni di percorsi per coprire meglio la zona commerciale e il cimitero, nonché via della Pace. Infine, abbiamo recentemente attivato - i primi di ottobre e dopo una lunga attesa - la nuova fermata urbana in via Chirici, in un punto in sicurezza e in posizione strategica, tra la Coop e il Cimitero per migliorare la fruizione, specie per l’utenza più anziana".