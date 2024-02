Servizio di raccolta dei rifiuti. Differenziata, le nuove regole. Arrivano i cassonetti intelligenti

Il territorio comunale di Civitella Paganico è interessato da un’attività di riorganizzazione del servizio dei rifiuti. Il percorso è stato avviato da anni e al fianco dell’amministrazione c’è Sei Toscana. l’obiettivo è chiaro, cioè incrementare qualità e quantità della raccolta differenziata e introdurre, una volta che il nuovo sistema sarà a completo regime, un sistema di tariffazione puntuale, più equo, calibrato anche sulla concreta collaborazione dei cittadini nell’effettuare la raccolta differenziata. Il territorio sarà servito da un sistema di raccolta integrato, per adattarlo al meglio alle caratteristiche del territorio: a Civitella sarà mantenuto il porta a porta (con una revisione dei calendari di conferimento), mentre il restante territorio sarà servito da una raccolta stradale con nuovi contenitori ad accesso controllato. Entrambi i sistemi consentiranno la tracciabilità dei conferimenti. I nuovi contenitori stradali, infatti, saranno tutti dotati di un dispositivo elettronico che permetterà di riconoscere l’utente che conferisce il rifiuto tramite la 6Card, mentre i cittadini serviti dal porta a porta utilizzeranno un mastello dotato di codice Rfid associato alla propria utenza Tari. Questo consentirà, quando il nuovo servizio sarà a pieno regime, di introdurre un sistema di tributo puntuale legato anche all’effettiva produzione dei rifiuti e al reale impegno dei cittadini nella differenziazione dei materiali. Fra le novità introdotte, la raccolta separata del vetro che dovrà essere conferito nei contenitori stradali dedicati di colore verde e che consentirà una migliore qualità della differenziata.

"Civitella Paganico – commenta il direttore operativo di Sei Toscana, Edgardo Reggiani – è il primo comune dell’Area Ottimale di Raccolta Grosseto Nord dove inizieremo le attività legate al nostro piano industriale".

Per illustrare a tutti i cittadini i nuovi servizi e gli obiettivi della riorganizzazione, l’Amministrazione comunale e Sei Toscana hanno organizzato quattro incontri pubblici che si terranno a partire da oggi alle 18 alla sala "Enal" a Pari e alle 21 al teatro comunale a Civitella Marittima e martedì 27 alle 18 nella sala parrocchiale di Casal di Pari e alle 21 nella Sala polivalente "La Casina" a Paganico. Per il sindaco, Alessandra Biondi si tratta di "Un passo importante per tutta la nostra comunità".