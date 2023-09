"Servizio civile a Orbetello: Botteghe della Salute per l'Inclusione Digitale"

Con il Servizio civile universale Il Comune di Orbetello cerca un giovane con età compresa fra i 18 ai 28 anni per il Progetto "Botteghe della Salute - Inclusione digitale nei piccoli comuni della Toscana".

La scadenza del bando è stata fissata per il prossimo 28 settembre (domande da presentare entro le 14).

Il progetto prevede un orario di 25 ore settimanali articolate su cinque giorni, per 12 mesi. Ai giovani in servizio sarà corrisposto un assegno mensile pari a 507,30 euro. Può presentare la propria candidatura chi, alla data di presentazione della domanda, possiede i seguenti requisiti: età compresa fra i 18 e i 28 anni (29 non ancora compiuti), cittadinanza italiana, oppue essere comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia (anche se hanno già svolto il Servizio civile regionale).

La domanda di partecipazione può essere presentata per un solo progetto, pena l’esclusione da tutti i progetti. Non può presentare domanda chi ha già svolto attività di Servizio civile nazionale e chi abbia in corso o abbia avuto nell’ultimo anno e per almeno sei mesi rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita con l’ente che realizza il progetto.

"I candidati – si spiega adl Comune – dovranno produrre domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Dol raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo https:domandaonline.serviziocivile.it, selezionando poi il progetto prescelto. Per presentare la domanda è necessario essere in possesso di Spid (https:www.agid.gov.ititpiattaformespid )".

Ulteriori informazioni possono essre richieste ricolgendosi diretamente in Comune.

Michele Casalini