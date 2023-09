Servizio civile a Massa Marittima: domande entro giovedì

Un anno in Comune con il servizio civile universale. L’amministrazione cerca una volontaria o un volontario di età compresa tra i 18 e i 28 anni per il progetto "Botteghe della salute - inclusione digitale nei piccoli comuni della Toscana". "Il Comune di Massa Marittima rinnova anche quest’anno la propria adesione al servizio civile universale riconoscendo il valore formativo di questa esperienza per i giovani – afferma Irene Marconi, assessore alle politiche giovanili - Il servizio civile consente di portare avanti sul territorio importanti progetti di animazione culturale e sostegno digitale alla popolazione. È quindi un’esperienza che porta sicuramente un valore aggiunto alla comunità in termini di servizi e al tempo stesso consente ai giovani di fare esperienza e maturare competenze. Non è un contratto di primo impiego ma è comunque un percorso formativo che dura un anno e che consente ai giovani di acquisire delle competenze da spendere in futuro nel mercato del lavoro".

C’è tempo fino alle 14 di giovedì per presentare le domande per svolgere il servizio civile.