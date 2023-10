Servizi sanitari sotto accusa: "Medico di base e pediatra. Livelli di assistenza inadeguati"

A Castell’Azzara, come del resto negli altri piccoli comuni delle aree interne, l’argomento sanità diventa più che mai attuale.

La lista "Futura", che con i suoi consiglieri siede sui banchi dell’opposizione, torna a incalzare il primo cittadino su tre argomenti estremamente attuali e molto vicini alla cittadinanza: "H12" non ripristinato, assenza del pediatra, da inizio ottobre è saltato anche il medico di famiglia.

"A seguito di moltissime richieste di chiarimento in merito al tema della sanità pervenute dalla popolazione del comune di Castell’Azzara – dice Marco Papalini, capogruppo di opposizione e rappresentante della lista Futura – a fine settembre abbiamo depositato un’interrogazione al sindaco".

Il medico di famiglia che è stato in servizio nel territorio comunale ha lasciato il territorio a partire dal primo ottobre. Al suo posto il sindaco di Castell’Azzara, Tullio Tenci, ha annunciato l’arrivo del dottor Giuliano Miletti che effettuerà ambulatorio a Castell’Azzara il lunedì e il venerdì mentre il mercoledì sarà presente a Selvena. I restanti giorni sarà presente la guardia medica. Altro nodo da sciogliere e che al momento non sembra essere sciolto riguarda il pediatra.

"Il servizio pediatrico è stato sospeso – dice ancora Papalini –. Non sappiamo di alcun progetto attivato o in cantiere per il ripristino del servizio nel nostro comune e crediamo che la risposta al trasferimento del medico di famiglia, sia gravemente insufficiente. Inoltre la popolazione sperava nella riattivazione del servizio H12, a seguito dei percorsi già intrapresi dal commissario prefettizio nella scorsa amministrazione".

Infine i rappresentanti della lista Futura concludono con una considerazione.

"Crediamo che i cittadini del Comune di Castell’Azzara si meritino, in un tema di vitale importanza come quello della Sanità territoriale, un’amministrazione più impegnata e vicina alle esigenze ed ai servizi primari della popolazione, che hanno pari diritti e la stessa dignità di tutta la popolazione nazionale".

Nicola Ciuffoletti