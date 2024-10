Servizi per cittadini e imprese. Internet, connessioni e sviluppo. Incontro sul futuro del territorio

Mandare una mail, ricevere un ordine in tempo, fare una videochiamata, accedere con facilità a servizi sociali, portali di banche e altro ancora. Oggi sembrano operazioni facili e scontate, ma facili e scontate non lo sono per tutti. Ci sono territori, come il Monte Amiata, dove c’è bisogno di un forte sviluppo dell’infrastruttura e della cultura di rete. Castel del Piano, ad esempio, è un territorio che da questo punto di vista va potenziato.

"Garantire una connessione web stabile e veloce è indispensabile, sia per le imprese e le attività commerciali, che per i cittadini – dice la sindaca Cinzia Pieraccini –. Abbiamo attivato sin da subito un dialogo diretto con Regione e Open fiber per mantenere alta l’attenzione sulla situazione che Castel del Piano si trova a vivere da anni ed accelerare la soluzione. Abbiamo fissato un incontro per giovedì e sarà l’occasione per fare il punto insieme".

L’appuntamento "Fibra ottica e connessioni", rivolto alle categorie economiche, è in programma quindi giovedì alle 14.30 nella sala consiliare del Comune di Castel del Piano. Parteciperanno Stefano Ciuoffo, assessore regionale alla Digitalizzazione, Cinzia Pieraccini, sindaca di Castel del Piano, Arianna Arezzini, assessore allo Sviluppo economico del Comune di Castel del Piano, Gianluca Vannuccini, direttore sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione di Regione Toscana e rappresentanti di Open fiber. Sarà anche una mattinata caratterizzata da tagli del nastro. Sempre alla presenza dell’assessore Ciuoffo, saranno inaugurati i due Punti digitali facili di Montenero d’Orcia e Montegiovi, rispettivamente alle 11.45 e 12.30. "Stiamo lavorando anche per promuovere l’utilizzo consapevole della rete – prosegue la sindaca Pieraccini – e i Punti digitali facili di Montenero e Montegiovi sono un passo verso questa direzione. Si avvia un nuovo servizio per facilitare l’accesso alla rete e alle procedure telematiche che sono ormai indispensabili, ma per alcuni ancora complesse".

Il Punto digitale facile di Montenero d’Orcia è nella sede del circolo Arci, in via della Piazza e sarà aperto il primo ed il terzo venerdì del mese dalle 17 alle 20. Il Punto digitale facile di Montegiovi è all’interno dell’emporio Il Miccio e sarà aperto il secondo ed il quarto venerdì del mese dalle 16 alle 19.