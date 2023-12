"Serve la Valutazione cumulativa"

Nel sito della Regione sono state pubblicate tutte le osservazioni prodotte sul progetto della società Site, sottoposto a Valutazione di impatto ambientale (Via). "Il progetto – afferma il Comitato Grosseto Aria pulita – intende raddoppiare l’importazione di rifiuti organici, per produrre energia dalla loro putrefazione, nell’impianto a biogas già esistente in località San Lorenzo a Grosseto, vicino ai quartieri Casalone e Gorarella, senza precisare la loro provenienza, la qualità e la destinazione del materiale in uscita dall’impianto. Oltre alle osservazioni inoltrate da diverse associazioni di tutela ambientale, sono stati pubblicati anche i pareri espressi da vari uffici pubblici. Alcuni di questi, in particolare quelli presentati dalla Regione da alcuni uffici del Comune di Grosseto, nonché dall’Arpat, sembrano trascurare totalmente gli enormi problemi legati a questo tipo di impianti, specie in relazione ai cattivi odori più volte segnalati dai cittadini". Da qui la domanda del Comitato: "Che fine hanno fatto le diverse richieste di una Valutazione cumulativa del nuovo impianto rispetto alle emissioni odorigene complessive degli altri sette impianti in funzione intorno alla città di Grosseto?".